В Украине стартовала профилактическая отработка автодорог государства «Безопасное шоссе», сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

Отработка продлится до конца лета. К ее проведению будут привлечены подразделения блока превентивной деятельности. Отработка имеет целью повышение безопасности участников дорожного движения и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

По словам Клименко, в течение июля этого года на украинских дорогах произошло чуть больше тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате дорожно-транспортных происшествий 1218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли. Только за четыре последних дня в Украине зафиксировано 216 ДТП с пострадавшими, где погиб 31 человек и 241 участник дорожного движения получил травмы.

«Поэтому учитывая обострение ситуации на автомобильных дорогах, руководством полиции было принято решение о проведении профилактической отработки», - заявили в ведомстве.

«Мы назвали эти отработки «безопасное шоссе». Цель наших действий - повышение уровня безопасности участников дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Сейчас «горячая» пора на дорогах: люди едут на отдых, возвращаются домой. Поток транспорта существенно увеличился, а с ним - и количество ДТП. Эта статистика заставляет нас действовать решительно. Поэтому для безопасности каждого водителя, пассажира и пешехода на автодорогах государства несут службу около 400 нарядов патрульной полиции», - отметил глава ведомства.

Клименко также сообщил, что в рамках отработки перед каждым задействованным подразделением полиции определены конкретные задачи. Среди этих задач – анализ аварийности, определение оптимальных мест расположения патрульных нарядов, увеличение их количества на наиболее аварийно опасных участках дорог, а также приближение нарядов к местам отдыха людей в южных регионах страны.

Особое внимание полицейские будут уделять профилактике правонарушений, которые могут привести к ДТП. Наряды полиции будут ориентированы на выявление серьезных нарушений Правил дорожного движения как водителями транспортных средств, так и пешеходами и велосипедистами.

В частности, речь идет о выявлении фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, выезда на полосу встречного движения, нарушение водителями скоростного режима. Также правоохранители будут обращать внимание на соблюдение участниками дорожного движения правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов, пользования ремнями безопасности или шлемами, перевозки пассажиров, в частности - детей.

«Уверяю: экипажи полиции будут работать исключительно ради безопасности людей - в режиме патрулирования или на специальных видимых и хорошо освещенных постах. Продлятся эти профилактические меры до завершения лета. И я очень надеюсь на то, что нам вместе с вами удастся уменьшить количество аварий и смертность на дорогах Украины», - отметил Клименко.

Глава Нацполиции призвал граждан безусловно соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе полицейских.