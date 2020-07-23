В день великого чудотворца и «начальника всех монахов на Руси» преподобного Антония Печерского именины отмечает управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

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Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, в день своего небесного покровителя митрополит Антоний совершает Божественную литургию.

Как отмечает владыка, ему особенно радостно, что Господь сподобил его служить и подвизаться в Киево-Печерской лавре, где особо ощущается молитвенная близость преподобных Антония и Феодосия и всех Печерских чудотворцев.

Как правило, в этот день к митрополиту Антонию приезжают друзья, которые с ним вместе молятся и разделяют радость праздника.

Имя в честь преподобного Антония Печерского владыка получил во время монашеского пострига в 1994 году, до последнего момента не зная, кто из святых станет его небесным покровителем.

Позже митрополит Антоний вспоминал, что испытал огромную благодарность, узнав, что им стал преподобный Антоний Печерский и ощутил, что духовными узами связан с подвижниками Киево-Печерской лавры.

По словам владыки, первой книгой, повлиявшей на формирование его мировоззрения, был «Киево-Печерский патерик».

По словам митрополита Антония, каждый христианин в своей жизни должен стремиться к святости и личность небесного покровителя руководствует в достижении этой цели.

Судьба святых - ценный урок и, по мнению владыки Антония, ощутить присутствие небесного покровителя можно, если реагировать на проблемы и несправедливость, так как относился к ним преподобный Антоний Печерский, как описано в его житии.

В день именин владыка принимает поздравления от епископата и духовенства, представителей Поместных Православных Церквей и миллионов верующих, и молится о мире на нашей земле.