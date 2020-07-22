Необходимо воспитывать в себе самоограничение, которое поможет человеку сохранить себя в эпоху потребления.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

«История христианского подвижничества показывает нам, что на пути к Богу для человека очень важно научиться самоограничению – в чём-то самого себя останавливать, говорить самому себе «нет». Это очень сложное упражнение для современного человека, живущего в эпоху потребления. Он вообще неспособен себе ни в чём «нет» сказать. Если он чего-то хочет и это у него не получается или нет возможности это получить, для него это просто страшная скорбь и непереносимая катастрофа. Поэтому люди такие слабые, так легко их испугать и манипулировать ими. Чем слабее человек, тем он беспомощнее. Но самоограничение делает человека сильным, такой вот парадокс», – подчеркнул владыка.

Он объяснил, что значит самоограничение.

«Обратите внимание на корень "само-". Мы все с вами на карантине были. Мы не сами себя на карантин посадили, поэтому и тяжело было, и пользы от этого духовной никакой никто не получил – это было насильно, нас заставили. Сегодня границы закрыты – мы не сами их закрыли, нас в такую ситуацию поставили. Это тоже не духовный подвиг, это не самоограничение. Самоограничение – это когда у тебя есть все возможности, а ты сам себя ограничиваешь, и вот этот подвиг уже имеет духовный смысл», - рассказал митрополит Митрофан.

По его словам, «мы, каждый в свою меру и по своим силам, тоже должны учиться самоограничению. Сами себя обуздывать, сами себе говорить "нет", не соглашаться со всеми своим желаниями. Именно этот труд, это духовное упражнение поможет нам что-то о мире узнать такое, чего мы иначе не узнаем, поможет ощутить сладость этого подвига, понять, в чём его смысл и сила».