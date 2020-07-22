Харьковская полиция опровергает информацию о захвате заложников.
По словам начальника Киевского отдела полиции Сергея Пономарева, который находится по адресу, указанному в сообщении, информация не соответствует действительности. «Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете», - призвали в полиции.
Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».
Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.
Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.
Автобус штурмовали уже после задержания террориста.
При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.
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