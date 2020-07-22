также в разделеМир
Белые медведи могут исчезнуть к концу столетия 20
Новаку в Польше официально выдвинули обвинения 39
США ввели санкции против Кадырова и его семьи 16
Трамп впервые опубликовал фото в маске 14
Лидеры ЕС на пятый день саммита достигли соглашения по антикризисному пакету 20
Handelsblatt: Один из самых разыскиваемых преступников мира скрывается в России 25
Путин отменил «Бессмертный полк» в этом году 24
В Британии появились результаты испытания на людях вакцины от коронавируса 20
Беларусь впервые за 12 лет назначила посла в США 15
Во Франции успешно загрузили данные «черного ящика» сбитого самолета МАУ 18
Одного из самых разыскиваемых преступников мира обнаружили в Беларуси 31
В Германии просят США не выводить войска 25
Во Франции будут штрафовать на 135 евро за отсутствие маски 14
Опрос: Байден существенно опережает Трампа 28
ОАЭ запустили первую арабскую миссию на Марс 294
Французская полиция задержала подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора 22
В ЕС призвали США отменить санкции против европейских компаний 35
Стало известно, как хакерам удалось взломать страницу Twitter американских знаменитостей 32

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RTCG.

Со среды вводится несколько новых временных мер, цель которых - дальнейшее предотвращение распространения коронавируса, в то же время облегчаются мероприятия в некоторых муниципалитетах, где эпидемиологический риск был снижен.

Ношение защитных масок на открытом воздухе и в помещении становится обязательным на всей территории Черногории, включая детей старше 7 лет, за исключением пляжей и национальных парков, при условии соблюдения физической дистанции и других мер безопасности.

Собрание людей на всей территории государства ограничиваются максимум 40 лицами в открытых общественных местах и 20 лицами в закрытых, с обязательством соблюдать дистанцию не менее двух метров.

В связи с чрезвычайно высоким эпидемиологическим риском, создаваемым определенными группами населения, действие мер, принятых 30 июня, было продлено до 6 августа. Речь идет о запрете дискотек/баров и ночных клубов/баров, а также запрете на организацию свадеб, выпускных, дней рождения и других частных торжеств.

Действие мер, принятых 7 июля, продлено до 30 июля, что означает запрет проведения развлекательных и музыкальных программ в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, столовых, гостиничных ресторанах и аналогичных заведениях общественного питания), в том числе в пляжных барах (концерты, живые выступления музыкантов и групп, живые выступления ди-джеев и др.).

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были обнаружены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории объявили победу над эпидемией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги