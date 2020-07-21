В Одессе при поддержке Украинской Православной Церкви семья одесских рестораторов Андрея и Инары Заричанских организовала оздоровительный отдых для 130 детей из многодетных семей города.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб канал Одесской епархии, адресная помощь многодетным ежедневно оказывалась во время карантина.

«Родилась прекрасная идея подарить многодетным семьям возможность отдохнуть в дали от городского шума на побережье Чёрного моря. На приглашение от семьи Заричанских для поездки собрались десятки многодетных семей, а в самой многочисленной семье было - 15 детей», - рассказали организаторы.

По благословению митрополита Агафангела, клирик Одесской епархии УПЦ протоиерей Андрей Полещук совершил молебен и благословил путешественников в путь, окропив их святой водой.