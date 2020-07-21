Белых медведей может не стать к концу столетия, если не бороться с изменением климата, который влияет на снижение их популяции.

Об этом сообщает ВВС.

«Белые медведи будут уничтожены к концу столетия, если не будет сделано больше для борьбы с изменением климата», - говорится в сообщении.

По словам ученых, некоторые популяции медведей уже достигли пределов выживания из-за сокращения ледников, которые эти хищники используют, чтобы охотиться на тюленей.

Хищникам необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Таяние льда вынуждает животных проходить все большие и большие расстояния, чтобы найти еду для себя и своих детенышей.

По словам доктора Стивена Молнара из Университета Торонто в Онтарио, если ледников не станет, белым медведям не куда будет идти.

Усиление труднодоступности пищи в первую очередь скажется на выживаемости детенышей, потому что их матери не смогут накапливать количество жира, достаточное для выработки молока.

Если уровень выброса парниковых газов останется высоким, то к 2100 году практически все популяции белых медведей могут исчезнуть.

Полученные результаты совпадают с предыдущими прогнозами о том, что к 2100 году белые медведи, вероятно, сохранятся только в нескольких популяциях – очень далеко на севере.