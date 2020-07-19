В ЕС обеспокоены тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний, в частности это касается санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток-2.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Голос Америки.
По его словам, ЕС выступает против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес.
«Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной», — заявил Боррель.
Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать диалог.
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