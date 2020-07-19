также в разделеМир
Французская полиция задержала подозреваемого в возможном поджоге Нантского собора 11
Стало известно, как хакерам удалось взломать страницу Twitter американских знаменитостей 16
Иран утверждает, что отправили Франции черный ящик сбитого самолета «МАУ» 15
Возможен поджог: пожар в готическом соборе в Нанте полностью потушен 18
Британцы классифицировали шесть форм коронавируса 16
Глава Пентагона призвал укреплять НАТО из-за России 16
В мире зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки 19
ООН: Половина богатств мира находится у 26 человек 42
В США зафиксировали случай заражения бубонной чумой 29
Байден: Россия снова пытается вмешаться в американские выборы 29
Польша ослабит карантин 39
Более 14 млн человек в мире заразились коронавирусом 52
После взлома аккаунтов знаменитостей Twitter могут оштрафовать 35
Азербайджан намекает, что может запустить ракеты по АЭС Армении 28
В мире за сутки зарегистрировано 226 тысяч новых случаев коронавируса 16
Канье Уэст подал документы на участие в выборах президента США 78
МИД Польши: Разговор Дуды с пранкерами – дезинформационная акция РФ 39
В горах Турции разбился самолет-разведчик, семеро погибших 32

В ЕС обеспокоены тем, что США все чаще применяют санкции против европейских компаний, в частности это касается санкций против газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток-2.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Голос Америки.

По его словам, ЕС выступает против применения санкций третьей стороной в отношении европейских компаний, которые ведут легитимный бизнес.

«Более того, ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному законодательству. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьей страной», — заявил Боррель.

Он призвал Соединенные Штаты отменить угрозу санкций и начать диалог.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги