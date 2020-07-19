В воскресенье, 19 июля, в Киеве наблюдается повышенный уровень накопления вредных примесей в воздухе. На это также повлияет погода.

Об этом свидетельствуют результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, передает пресс-центр ГСЧС.

«По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха», - говорится в сообщении.

Так, уже наблюдаются незначительные превышения норм диоксида серы и диоксида углерода в воздухе над городом.