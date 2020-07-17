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Ориентировочные убытки от пожаров в Луганской области составляют 450 млн гривен. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, сообщает пресс-служба ведомства.

«450 млн гривен - такая ориентировочная сумма убытков только от потери лесных насаждений, причиненных пожарами на Луганщине. И хотя масштабные пожары удалось потушить, в некоторых местах все еще продолжается тление, поэтому Госэкоинспекция пока не может подсчитать точную сумму ущерба», - отметил Малеваный.

Председатель ГЭИ назвал пожара в Луганской области «страшным бедствием», ведь в результате огня пострадало много людей.

«Это страшная беда для Луганщины. Кроме того, что огонь повредил деревья на территории около 3500 гектаров, пожары привели к многочисленным человеческим жертвам. В огне погибли 5 человек. Еще 34 человека госпитализированы, из них 15 - дети. Многие люди потеряли свои дома - пожар уничтожил 24 дома», - подчеркнул Малеваный.

Пока причины возникновения пожаров на Луганщине еще неизвестны. Предварительная причина - неблагоприятные погодные условия и, вероятно, сжигание сухой травы.

«Причины пожаров пока все еще выясняются. Погода действительно способствовала этой масштабной беде: высокая температура воздуха и сильный ветер, который разнес огонь на много гектаров. Однако не исключаю того, что свой «вклад» внесли и люди. В свое время из-за сжигания сухой растительности начались масштабные пожары в зоне отчуждения. Сейчас ГЭИ следит за ситуацией с пожарами на Луганщине. Когда тление прекратится, посчитаем точную сумму ущерба», - подчеркнул Малеваный.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать, 13 июля – полностью ликвидировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.
ForUm

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