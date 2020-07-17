Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 226 тысяч, превысив 13,3 млн.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тысяч и составило свыше 580 тысяч, сообщает УНИАН.

Согласно данным института Джона Хопкинса, по состоянию на утро 17 июля в мире было зарегистрировано 13 765 713 инфицированных и 589 192 умерших, 7 679 786 выздоровевших.