В Винницкой области в селе Шевченко Литинского района появится новый храм Украинской Православной Церкви.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, будущий храм планируют освятить в честь святых Жен-мироносиц.

В день почитания Турковицкой иконы Божией Матери 15 июля митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совершил Божественную литургию на территории храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Шевченко и освятил место под строительство нового храма УПЦ.

После литургии было совершено славление чудотворной иконы Божией Матери «Турковицкая».

Митрополит Варсонофий обратился к молящимся с проповедью, в которой рассказал о местном чудотворном образе Богородицы, после чего освятил место под строительство нового храма на территории действующего прихода УПЦ.