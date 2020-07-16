Верующие религиозной общины Украинской Православной Церкви в Золочево не совершили ничего противозаконного или того, что подлежит осуждению, ведь согласно Конституции Украины, каждый гражданин имеет право беспрепятственно совершать молитву и богослужения.

Фото: Львовская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) в открытом обращении к губернатору Львовской области.

«Конституция и законодательство Украины запрещает дискриминировать людей нашей страны по различным признакам, в том числе и по религиозной принадлежности. С сожалением должен констатировать, что для людей Золочевского района этот принцип существует только на бумаге, ведь они не могут реализовать свое право на свободу вероисповедания, и молиться, и принадлежать к той церкви, к которой они хотят. Обидно видеть, что в регионе, где исповедуют права человека и европейские ценности и традиции, руками власти насаждается средневековое варварство», - отметил владыка.

Он напомнил, что местные власти Золочева выделили для строительства храмов УГКЦ 3 земельных участка, для ПЦУ – 2, для РКЦ – 1. Верующих же УПЦ осуждают за молитву на территории даже не храма, а всего лишь частного домовладения.

Митрополит Филарет отметил, что власть могла бы обратиться в суд, если считает незаконными действия иерея Максима.

«С целью давления и запугивания религиозной общины УПЦ 14 июля у дома священника городской голова провел собрание, на котором приняли сомнительный документ - резолюцию. Со своей стороны хотел бы отметить, что данный документ является ничтожным и не имеет юридической силы, и заметить, что вопрос градостроительной деятельности решаются соответствующими компетентными органами. Учитывая выше сказанное прошу Вас повлиять на процесс разжигания религиозной вражды и нарушения права на свободу вероисповедания верующих религиозной общины УПЦ, и обеспечить им равные права! С надеждой на понимание, подкрепляю свои слова молитвой за мир в Украине и выражаю надежду на скорейшее принятие мер по данному делу», – заключил архиерей.