На Закарпатье ограблен Свято-Духовский храм в селе Чабин Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви.

Фото: transkarpatia.net

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, неизвестный злоумышленник пробрался в храм и похитил денежные средства (200 долларов и 2270 гривен), а также забрал церковную чашу, крест и две свечки.

В настоящее время полиция разыскивает преступника.

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина обокрал храм, похитив из иконы драгоценные пожертвования верующих на сумму около 15 тыс грн. Похищенное он спрятал на своем огороде.