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В Одессе священнослужители Украинской Православной Церкви рассказали за день сдали более 55 литров крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб Одесской епархии, в течение года клирики Одесской епархии УПЦ сдают около 500 литров крови для помощи больным.

«Когда болеют дети, то это страшнее всякого вируса. Каждый христианин, каждый православный человек готов пойти на все и рискнуть своим здоровьем, чтобы помочь не то что брату своему, а ребенку», – подчеркнули священники УПЦ.

По их мнению, такие благотворительные акции по сдаче донорской крови – возможность деятельно проявить любовь к детям, которые страдают страшным недугом.

Духовенство и верующие Одесской епархии в течение года сдают около 500 литров крови, чтобы поддержать здоровье тяжелобольных.

Благотворительная донорская акция по сдаче крови верующими и духовенством епархии проходит уже четвертый год.

Присоединяться к этому делу милосердия призывают и студентов Одесской духовной семинарии, поскольку, «очень важно, чтобы будущие пастыри учились деятельно исполнять заветы Христа о любви к Богу и к людям».

 
ForUm

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