также в разделеРелигия
В УПЦ объяснили, почему легализация игорного бизнеса в Украине ведет к деградации общества 8
Львовский митрополит УПЦ заявил о незаконности действий властей Золочева 13
В УПЦ назвали события в Золочеве грубым нарушением прав на свободу вероисповедания 17
Управделами УПЦ объяснил, с чем связано отрицание Церкви у многих крещеных людей 21
Мэр Золочева с кувалдой пришел к дому священника УПЦ 46
Стали известны подробности доступа туристов в собор Святой Софии 19
В Телеграме запустили два образовательных проекта УПЦ 17
Во Львовской области дом священника УПЦ подвергся атаке вандалов 19
В УПЦ выступили против легализации игорного бизнеса в Украине 21
Запорожский митрополит УПЦ рассказал об истинном и ложном единстве в Церкви 16
Митрополит Антоний рассказал о главном условии настоящей жизни 13
Митрополит Антоний рассказал об удивительном даре святителя Луки Крымского 12
Предстоятель УПЦ объяснил, что значит «проповедовать жизнью» 11
Раскрыто убийство киевского священника УПЦ 18
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов 44
На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови 21
На Тернопольщине и Закарпатье освящены престол и храм УПЦ 20
На Луганщине УПЦ передала продукты и материальную помощь пострадавшим от пожара 13

В Черновицкой области в селе Кибаки Вижницкого района освящен новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, чин освящения и Божественную литургию совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

«По окончании богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Мелетий произнес проповедь и поблагодарил настоятеля и прихожан за то, что они, несмотря на сопротивление представителей Киевского патриархата, проявили стойкость в вере, верность канонической Украинской Православной Церкви и за 2 года возвели в родном селе новый храм», - отметили в пресс-службе епархии.

Верующим, внесшим значительный вклад в строительство, архиерей вручил благословенные грамоты и церковные ордена. Общине передана благодарственная архиерейская грамота за труды во славу Православной Церкви для ее размещения в храме.

В 2015 году, после смерти настоятеля прихода УПЦ в селе Кибаки священника Иоанна Столяра, большая часть села перешла в Киевский Патриархат. Верующие, оставшиеся в лоне Украинской Православной Церкви, были вынуждены ходить на богослужения в соседние села.

Два года назад община УПЦ начала строительство собственного храма. Землю пожертвовал нынешний староста прихода Василий Петрович. Активисты КП всячески противостояли строительству – закапывали траншеи, разбивали молотами уже залитый фундамент. Но верующие, несмотря на трудности, возвели в Кибаках новую церковь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги