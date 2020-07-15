В Днепропетровской области усилили карантин в связи с ростом количества инфицированных COVID-19 в регионе, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Так, областная комиссия ТЭБ и ЧС запретила работу с 23:00 до 7:00 ночным клубам, ресторанам, барам, заведениям культуры.

В то же время исключение сделали для кинотеатров и учреждений «на вынос».

Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине подтверждено 55607 случаев COVID-19, из них 28131человек выздоровел, 1427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев.