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Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Однако нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (№3842).

По состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 ​​случаев.

СБУ задержала вероятного автора «пленок Ермака».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы НБУ.

Народные депутаты фракции «Слуга народа» не поддерживают законопроект № 2362 авторства Максима Бужанского (так называемый «языковой»), и не будем голосовать за него.

Президент Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе.
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