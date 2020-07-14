Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Однако нардепы заблокировали подписание закона об игорном бизнесе.
Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (№3842).
По состоянию на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 человек выздоровели, 1412 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 638 случаев.
СБУ задержала вероятного автора «пленок Ермака».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру «независимого технократа» на пост главы НБУ.
Народные депутаты фракции «Слуга народа» не поддерживают законопроект № 2362 авторства Максима Бужанского (так называемый «языковой»), и не будем голосовать за него.
Президент Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время