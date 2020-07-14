Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность организованной преступной группы. Ее участники обещали коммерсанту за 100 тыс. долларов США «решить» вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах. Сейчас следствие проверяет эту информацию, сообщает пресс-центр ведомства.

СБУ задержала двух граждан 14 июля в столичной кофейне во время получения ими всей суммы неправомерной выгоды.

«Среди задержанных – вероятный автор скандальных «пленок Ермака», который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители «громких пленок» на самом деле оказались обычными мошенниками», - заявили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Операция проводилась под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Как сообщал ForUm 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с «пленками». В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Правоохранительные органы открыли 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.