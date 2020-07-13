также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов 8
На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови 19
На Луганщине УПЦ передала продукты и материальную помощь пострадавшим от пожара 10
Митрополит Антоний рассказал, что поможет победить гордость и достичь любви 23
Патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить антицерковный закон 9
В столичный монастырь УПЦ из Грузии прибыла копия креста святой Нины 23
В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство 11
Греческий митрополит объяснил, как признание ПЦУ привело к расколу единства в Православии 43
На сайте Киево-Печерской лавры создали электронную библиотеку 22
Митрополит Онуфрий рассказал, как победить зло в сердце 10
В УПЦ дали оценку смене статуса собора Святой Софии 19
Сегодня Церковь празднует Собор 12-ти апостолов 54
В РПЦ сожалеют о том, что Турция не услышала просьбы сохранить статус Святой Софии 21
В Одесской области отметили 5-летие Свято-Покровского скита 17
На Луганщине УПЦ собирает помощь для пострадавших от лесных пожаров 23
Митрополит Антоний рассказал о двух способах ощутить поддержку Бога 18
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 64
София утратила статус музея, окончательное решение за Эрдоганом 24

В Тернопольской области селе Шкроботовка Шумского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви, возведенный вместо захваченного активистами ПЦУ.

 

Фото: Фейсбук / Шумщина Православна

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Шумского благочиния, праздничную Божественную литургию возглавил управляющий Тернопольской епархией УПЦ митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий). Ему сослужил благочинный протоиерей Михаил Костюк, настоятель храма отец Георгий Гонтарук, возведенный во время этой службы в сан протоиерея, и духовенство епархии.

Владыка Сергий совершил освящение нового храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Также в этот день митрополит поздравил верующих с праздником, поблагодарил всех за стойкость в вере и вручил награды участникам восстановления прихода.

В Ужгороде 12 июня митрополит Феодор освятил новый престол в Петро-Павловском храме.

После завершения литургии митрополит Феодор обратился ко всем присутствующим со словами проповеди, в которой, в частности, выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Петру Ивашко за приложенные труды во славу Святой Церкви, поздравил всех именинников с Днем Ангела, а прихожан с престольным праздником.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги