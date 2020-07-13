также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример святых апостолов 8
На Ровенщине духовенство и верующие УПЦ организовали еженедельную сдачу крови 19
На Тернопольщине и Закарпатье освящены престол и храм УПЦ 13
Митрополит Антоний рассказал, что поможет победить гордость и достичь любви 23
Патриарх Кирилл призвал власти Черногории отменить антицерковный закон 9
В столичный монастырь УПЦ из Грузии прибыла копия креста святой Нины 23
В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство 11
Греческий митрополит объяснил, как признание ПЦУ привело к расколу единства в Православии 43
На сайте Киево-Печерской лавры создали электронную библиотеку 22
Митрополит Онуфрий рассказал, как победить зло в сердце 10
В УПЦ дали оценку смене статуса собора Святой Софии 19
Сегодня Церковь празднует Собор 12-ти апостолов 54
В РПЦ сожалеют о том, что Турция не услышала просьбы сохранить статус Святой Софии 21
В Одесской области отметили 5-летие Свято-Покровского скита 17
На Луганщине УПЦ собирает помощь для пострадавших от лесных пожаров 23
Митрополит Антоний рассказал о двух способах ощутить поддержку Бога 18
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 64
София утратила статус музея, окончательное решение за Эрдоганом 24

В Луганской области Украинская Православная Церковь передала продукты, одежду, средства гигиены, и материальные средства пострадавшим от пожара жителям села Смоляниново Новоайдарского района.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, секретарь Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук) привез гуманитарный груз от прихожан Христо-Рождественского кафедрального собора Северодонецка настоятелю Свято-Рождество-Богородичного храма Смоляниново протоиерею Александру Сытнику.

«Вещи, продукты и финансовые средства будут распределены среди пострадавших. Первую партию такой же помощи передали отцу Александру и из Свято-Троицкого храма города Кременная. Продолжается благотворительный сбор и во Втором Свято-Митрофановском храме Лисичанска. Первую партию продуктов доставили в Северодонецкое городское управление ГУ ГСЧС Украины в Луганской области», - отметили в епархии.

Средства для пострадавших от пожара также собирали на благотворительном концерте трио «Орхидея», который прошел 12 июля на территории храмового комплекса «Лесная дача».

11 июля состоялся Крестный ход на автобусах вокруг Северодонецка. У одной из часовен на въезде в город, кроме молящихся, митрополит Никодим окропил святой водой спасателей и их технику.

Подразделения ГСЧС из разных областей Украины до сих пор ликвидируют последствия пожара в Новоайдарском районе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги