Апелляционный суд США по Седьмому округу издал постановление в воскресенье, которое позволит казнить первого федерального заключенного за последние 17 лет. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на CNN.

Казнь осужденного убийцы Даниэля Льюиса Ли была назначена на понедельник, но суд нижестоящей инстанции в пятницу отложил ее после того, как семья жертв подала ходатайство о ее задержке из-за пандемии коронавируса и страха подвергнуться риску инфицирования.

Ли, бывший сторонник превосходства белых, убил семью из трех человек. Изначально он должен был быть казнен в декабре, но его дело было отложено после того, как суды заблокировали вынесение смертного приговора.

Эрлин Петерсон, чья дочь, внучка и зять были подвергнуты пыткам, убиты и брошены в озеро Ли и соучастником, выступила против казни преступника. Она сказала в прошлом году, что она не хотела, чтобы это было сделано от ее имени.