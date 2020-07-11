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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против расположенного в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований в 2018 году.

Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post. Факты атаки были и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали ее.

В США считают, что Агентство интернет-исследований, известное также как «фабрика троллей», имеет отношение к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 году и в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. По утверждению Трампа, его предшественник на посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о подготовке манипуляций со стороны России, но ничего не сделал, потому что был убежден в победе Хиллари Клинтон.

Как утверждает президент Соединенных Штатов, стране удалось остановить вмешательство с помощью атаки.
ForUm

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