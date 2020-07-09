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Современная молодежь может найти в учении Христа ответы на самые важные вопросы.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви , об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

По словам архиерея, «только у Христа молодые люди могут найти ту настоящую и искреннюю любовь, к которой стремятся, а современники Спасителя считали Его Тем, кто ломает шаблоны».

«Не случайно большинство апостолов были молодыми людьми, а любимый ученик Христа Иоанн Богослов, тот самый, который написал одно из Евангелий и Книгу Апокалипсис, – вообще безусым юношей. Потому что молодость не любит жесткого регламента, а Христос предлагает настоящую духовную свободу», – отметил епископ Виктор.

Он рассказал о трех важных открытиях, которые молодые люди могут найти только в Православии: «молодость не терпит фальши и обмана – Христос призывает освободиться от лукавого и жить по Божьей правде; молодость остро чувствует несправедливость – Христос же является тем Праведным Судией, перед Которым значение имеют только реальные поступки; молодость ищет высший смысл жизни – Христос открывает людям правду о том, что прежде всего необходимо искать Царство Небесное, а все остальное приложится».

Владыка напомнил, то энергия максимализма молодых людей ищет настоящую любовь, которую может дать только Господь.

«Молодость со всей энергией своего максимализма превыше всего, как и 2000 лет тому назад ищет настоящую, искреннюю и преданную любовь. Но возможно ли найти в мире любовь к человеку, более совершенную, чем у Господа Иисуса Христа? Это именно Он принимает нас такими, какие есть. Это именно Он ожидает нашего раскаяния до последнего мгновения, это Он разделяет с нами все наши лишения и трудности», - подчеркнул епископ Виктор.
ForUm

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