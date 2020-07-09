Вопрос отставки правительства Дениса Шмыгаля сейчас в парламенте не обсуждается.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который является членом фракции «Слуга народа», передает УНИАН.

«Я лично нет (не собираюсь отправлять правительство в отставку. – Ред.). Этот вопрос не обсуждается. Я думаю, что правительство еще поработает. Их потрясло очень сильно, но и всех нас потрясло, если объективно. Но сейчас они нашли баланс и продолжают двигаться», - сказал он.