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Министерство юстиции зарегистрировало приказ о порядке регистрации и применения программных регистраторов расчетных операций, изданный министерством финансов. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Минфин.

Также Минюст зарегистрировал приказ об утверждении форм и содержания расчетных документов: порядки регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, определение диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы регистраторов.

Бесплатное фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций с 1 августа 2020 года будет доступно для полноценного использования всеми желающими.

Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал законы, расширяющие обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.
ForUm

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