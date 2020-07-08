В Черниговской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам Нежинской городской больницы новый современный оксигенатор.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии, оборудование приобрели на пожертвования членов религиозной общины Свято-Николаевского кафедрального собора Нежина.

Оксигенатор – это газообменное устройство для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Этот аппарат используют во время кардиохирургических операций или для улучшения кровообращения в организме пациента, который страдает заболеваниями сердца или легких.

«Во время встречи митрополит Климент рассказал врачам об опыте тесного сотрудничества Церкви с медицинскими учреждениями, который существует на протяжении всей многовековой истории нашего государства. Клирики епархии также подарили медикам книги с житиями святых врачей и тексты молитв к ним», - отметили в Нежинской епархии.