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В Черниговской области Украинская Православная Церковь передала сотрудникам Нежинской городской больницы новый современный оксигенатор.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии, оборудование приобрели на пожертвования членов религиозной общины Свято-Николаевского кафедрального собора Нежина.

Оксигенатор – это газообменное устройство для насыщения крови кислородом и удаления из нее углекислоты. Этот аппарат используют во время кардиохирургических операций или для улучшения кровообращения в организме пациента, который страдает заболеваниями сердца или легких.

«Во время встречи митрополит Климент рассказал врачам об опыте тесного сотрудничества Церкви с медицинскими учреждениями, который существует на протяжении всей многовековой истории нашего государства. Клирики епархии также подарили медикам книги с житиями святых врачей и тексты молитв к ним», - отметили в Нежинской епархии.
ForUm

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