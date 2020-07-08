На Хмельниччине духовенство Украинской Православной Церкви и Хмельницкое Православное Братство Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских передали сотрудникам городской инфекционной больницы защитные коостюмы.
Фото: Хмельницкая епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Хмельницкой епархии, было передано 40 костюмов на сумму 48 тыс грн.
Ранее духовенство передало современные защитные медицинские костюмы в количестве 10 штук на общую сумму 12 000 гривен, военной части А1827, которая находится на территории Деражнянского и Летичевского районов.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области УПЦ передала сотрудникам Нежинской городской больницы новый современный оксигенатор.
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