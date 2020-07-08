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По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 543 535 человек, выздоровели 6 416 665 человек. В целом подтверждено 11 798 678 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 993 759 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 668 589 больных, Индии – 719 665 случаев, в России – 693 215, в Перу – 309 278.


 
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