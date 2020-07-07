Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемого «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого «разведывательного управления ДНР» и других подразделений указанной террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над «руководителями» террористической организации «ДНР».

Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, главарей «ДНР» Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей - разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.