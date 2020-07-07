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Дефицит бюджета на уровне 7,5% не является проблемой. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания виртуального круглого стола, сообщает Укринформ.

«Это значительно меньший дефицит, чем во многих странах Европы, где дефицит может колебаться на уровне 10%. То есть, 7,5% - это тот дефицит, который был согласован с МВФ во время переговоров», - сказал Шмыгаль.

Он заверил, что правительство точно понимает источники его покрытия и знает, как будет завершать этот бюджетный год.

«Это такой экономический показатель, который сегодня не составляет вообще проблемы с точки зрения его покрытия и бюджета этого года», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, внешний государственный долг Украины составляет 80 млрд долл. США, что также является абсолютно адекватной цифрой для ВВП Украины.

 
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