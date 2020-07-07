В Винницкой области состоялись празднования памяти Калиновского чуда.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии, соборное богослужение возглавили митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит и митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

По завершении литургии состоялось славление чудотворного креста.

7 июля 1923 года красноармеец выстрелил в поклонный крест, который стоял на въезде в населенные пункты Калиновка и Сальник. Пуля попала в изображение распятия и из плеча Спасителя потекла кровь. Новость об этом мгновенно облетела окрестности.

Возле креста начали служить молебны, люди приходила туда для молитвы и покаяния.

В ноябре 1923 года крест уничтожили большевики.

Верующие не забывали о Калиновском чуде, кресты устанавливали и после войны, и в 60-е, и в 80-е годы, но стояли они недолго. Так, в 40-х годах, во время голодомора, стараниями верующего вдовы Анастасии Зубко из села Сосенки, был установлен крест, но через некоторое он был сожжен.

В конце 1992 года были установлены три креста, из которых два исчезло, а третий был впоследствии перенесен в Свято-Параскевиевский храм Калиновки.

В 1993 году был установлен новый семиметровый дубовый крест с распятием. Со временем была построена часовня у креста, а в 2000 году построена стеклянная галерея над святыней, присоединенная к часовне.

В 90-х годах, по благословению митрополита Винницкого и Могилев-Подольского Макария, также восстановили традицию крестных ходов к Калиновскому кресту, начатую еще в 20-х годах.