В епархиях Украинской Православной Церкви почтили память Блаженнейшего Митрополита Владимира, который возглавлял Церковь 22 года.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ, заупокойные панихиды и литии состоялись в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в шестую годовщину со дня смерти Блаженнейшего Владимира.

В Киево-Печерской лавре митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сослужении митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, архиепископа Бучанского Пантелеимона, епископа Беловодского Павла совершил сугубую молитву об упокоении Блаженнейшего Митрополита Владимира.

По окончании литургии наместник, архипастыри, братия Лавры, прихожане и паломники прошли к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), где митрополит Павел возглавил заупокойную литию по почившему Предстоятелю.

В Академическом храме в честь Рождества Божией Матери была совершена Божественная литургия, после которой была отслужена панихида на могиле Его Блаженства, что находится у Академического храма.

Богослужение возглавил епископ Барышевский Виктор в сослужении преподавателей, студентов Киевских духовных школ и клириков Киева.

Заупокойные богослужения у могилы Блаженнейшего владыки духовенство совершало в течение дня.

«На Луганщине митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон после литургии призвал верующих вознести заупокойные молитвы о Приснопамятном Предстоятеле Церкви на панихиде, служение которой далее сам и возглавил. В завершение богослужения архипастырь поблагодарил всех за совместную молитву и светлую память о Блаженнейшем владыке Владимире», - сообщили в пресс-службе Ровеньковской епархии.

В Сумах митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в честь годовщины блаженной кончины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира (Сабодана) в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на литургии вознес заупокойные молитвы.

В Северодонецке сугубые молитвы об упокоении души почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира за богослужением вознес митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.