В Черниговской области в селе Оленовка освящен новый храм Украинской Православной Церкви, который был построен вместо храма, захваченного в начале 2019 года активистами ПЦУ.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии, чин освящения возглавил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Владыка назвал верующих, которые своими силами возвели новый храм в Оленовке, настоящими христианами.

«Они являются примером для многих даже в других странах. Мы видим, что даже патриархи некоторых Поместных Церквей соблазнились: пошли на компромисс со своей совестью и уклонились в раскол. А простые люди, которые живут в этом селе, показали, что истинная вера – непобедима», - отметил владыка в комментарии «Першому козацькому».

Митрополит Климент рассказал, как незаконный захват храма помог укрепить веру людей, чтобы «показать истину православной веры, в том, что Бог не в силе, а в правде».

«Это всколыхнуло местное население, которое решило, что не может быть такого надругательства, такой неправды. Под какими-то псевдопатриотическими лозунгами в село приехали просто бандиты, которые обзывали людей, нарушали их права, физически притесняли и – такое невозможно ни в каком нормальном обществе. И сейчас все больше и больше людей не просто зашли, постояли в церкви и поставили свечку, а построили храм своими руками, и продолжают строить, чтобы он становился еще лучше. Это пример, что такие испытания только укрепили веру наших прихожан», – заключил архиерей.