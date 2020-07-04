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В американском штате Юта потерпел крушение малый пассажирский самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал abc4.

Основная версия произошедшего пока не названа. Один из свидетелей сказал, что увидел, как самолет начинал поворачивать в воздухе, а затем упал. На месте крушения правоохранители обнаружили тела 4 человек.

Как отмечается, жертвы уже идентифицированы, их возраст составлял от 35 до 62 лет.

Сейчас авиакатастрофа расследуется Национальным советом безопасности на транспорте, а также Федеральным авиационным управлением США.
ForUm

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