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В сети появился список православных летних лагерей, которые кроме оздоровления, участия в спортивных и развлекательных мероприятиях помогут детям приобрести опыт общей молитвы, участия в таинствах исповеди и причастия, общения со священниками и паломнических поездок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, основной целью организаторов православных детских лагерей, является воспитание подрастающего поколения на принципах православных традиций.

В Винницкой епархии предлагают посетить летний лагерь для молодежи в Греции - «Анфилада на Олимпе».

Православно-семейный детско-семейный клуб «Ковчег» много лет действует по благословению архиепископа Обуховского Ионы и предлагает детям и взрослым сразу несколько направлений отдыха - «Ковчег – Удай» в Черниговской области, «Ковчег- Азов» в поселке Генгорка недалеко от Геническа, «Ковчег – Карпатский Фавор» в Карпатах.

Детский летний православный лагерь «Шанс» расположен на берегу реки Днестр, на территории Национального природного парка «Подольские Товтры», в Бакотском заливе Днестра.

Главной целью деятельности лагеря является нравственное воспитание детей и молодежи, ознакомление с основами православного вероучения, формирование личностных представлений о смысле и содержании веры, жизни в Церкви.

В Одессе с 2016 года по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского открыт детский православный лагерь «Встреча».

 Одно из основных правил лагеря – запрет на мобильные телефоны и планшеты.

В нынешнем году, в связи с ситуацией в стране, лагерь переориентирован на семейный отдых и принимает детей вместе с их родителями.

На Волыни на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Староселье Маневицкого района продолжает свою работу епархиальный православный детский лагерь «Тропинка добра».

Ежегодно в лагере отдыхает около 500 детей со всей Украины и зарубежья. Для активного отдыха и знакомства с церковной жизнью приглашаются дети в возрасте от 8 до 14 лет.
ForUm

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