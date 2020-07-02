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В Кривом Роге молодежный отдел Криворожской епархии УПЦ и клуб велотуризма «Горизонт» организовали велопаломничество в село Искровка, где расположен старинный Крестовоздвиженский храм и целебный источник священномученика Николая Искровского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Криворожской епархии, велопаломничество возглавили председатель епархиального молодежного отдела протоиерей Антоний Бондарь и настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского иерей Николай Беденко.

По прибытии в Крестовоздвиженский храм священнослужители совершили молебен с акафистом священномученику Николаю Искровскому, мощи которого покоятся в храме, и помазали богомольцев елеем. Также все желающие смогли окунуться в целебные воды святого источника.

Храм в честь Воздвижения Креста Господня в селе Искровка был построен в начале ХХ века на средства, лично выделенные Николаем II. Настоятелем храма был протоиерей Николай, который в 1919 году принял мученическую смерть – убийцы за волосы стащили его с колокольни, долго издевались, а затем расстреляли. 17 июля 2001 года Священный Синод РПЦ под председательством Патриарха Алексия II прославил протоиерея Николая в лике святых. В том же году были обретены мощи святого, которые с тех пор пребывают в Крестовоздвиженском храме.
ForUm

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