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30 июня исполнилось 9 дней со дня смерти митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука).

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черкасскую епархию, в Михайловском кафедральном соборе Черкасс состоялось молитвенное поминовение почившего архиерея.

В этот день Божественную литургию возглавил епископ Золотоношский Иоанн, исполняющий обязанности правящего архиерея. За богослужением владыке сослужили священнослужители из всех благочиний епархии. 

Слово о тайне жизни и смерти, о переходе в вечность сказал родной брат почившего архипастыря, благочинный Смелянского округа протоиерей Петр Дмитрук.

По завершении литургии в соборе состоялась панихида и лития на могиле митрополита Софрония.

Епископ Золотоношский Иоанн произнес слово в память о почившем и призвал всех присутствующих священнослужителей, представителей монашества и мирян к усиленной молитве за упокой его души.
ForUm

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