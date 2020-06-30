Пресс служба Хустской епархии опубликовала опровержение информации о переходе религиозной общины в честь Успения Пресвятой Богородицы села Деловое Раховскoгo райoна Закарпатскoй области из состава Хустской епархии УПЦ в состав Закарпатской епархии ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, информацию о переходе общины Успения Пресвятой Богородицы села Деловое в ПЦУ было опубликовано 28 июня на сайте Закарпатской епархии ПЦУ.

В Хустской епархии подчеркивают, что несмотря на «перерегистрацию, законность которой имеет сомнительный характер и на данный момент оспаривается в Раховском районном суде Закарпатской области (дело №: 305/2247/19 от 05.12.2019), община фактически не вышла из состава Хустской епархии Украинской Правoславнoй Церкви, уставные богослужения совершаются регулярно в храме Успения Пресвятой Богородицы».

Кроме того, в епархии УПЦ расценили подмену пресс-службой Закарпатской епархии ПЦУ юридически верного названия Хустской епархии Украинской Православной Церкви на «епархию Русской Православной Церкви в Украине (Мoскoвскoгo патриархата)», как сознательное разжигание межрелигиозной вражды.