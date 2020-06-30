На пути к Богу душа, согласно Священному Писанию, проходит некоторые важные этапы.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Первая ступень — это вера. Многие люди, которые формально считают себя христианами, даже не пытались на нее стать. Их крестили, да и они крестят своих детей, не для того, чтобы те служили Богу, а для того, чтобы «заставить» Бога служить им. Веру они понимают, как убеждение в том, что Бог им будет помогать только за то, что они поставят Ему свечу или отстоят службу в храме. Но Православная вера заключается в доверии Богу», - объяснил владыка Лука.

Он напомнил, что Господь испытывает доверие человека скорбями, чтобы душа обрела терпение.

«Терпение нам необходимо для того, чтобы получить Жизнь вечную. Но качество этой жизни будет у каждого свое. Бог не даст человеку скорбей больше, чем тот сможет понести. А количество радости, которую мы получим в жизни будущего века, будет непропорционально больше понесенным скорбям в жизни временной», - сказал митрополит Лука.

Он подчеркнул, что сумев преодолеть скорби, мы от терпения приобретаем опытность.

«Опытный человек умеет различать добро и зло. К сожалению, большая часть людей этого различия не знает. Зло для них — это то, что лишает их комфортной жизни, а добро – то, что дает наслаждение и удовольствие. Такое «различие» – прямая дорога в ад, в то время как духовно опытный человек ясно видит, что приносит его душе пользу, а что наносит ей урон», - отметил архиерей.

По его словам, следующей ступенью на пути к Богу является надежда.

«Надежда является преддверьем входа в Царство Божие. Кто-то отождествляет надежду со своим, ничем не оправданным, упованием на то, что Бог их как-то помилует, спасет, простит. Это не надежда, а пустые иллюзии. Надежда на спасение появляется у нас лишь тогда, когда в душе начинают произрастать плоды Духа Святого. Когда мы видим в своем сердце мир, радость, долготерпение, кротость, смирение и т.д. Пока этих плодов нет – в нашей душе живут ад и смерть, господствует дьявол. Ни о каком спасении души, пока она находится в таком состоянии, речи идти не может», - отметил запорожский митрополит.

Он рассказал, что главное, к чему должна стремиться душа, преодолевая ступени духовной жизни – любовь.

«Бог – это Любовь. Когда Любовь Божия начинает жить в сердце человека, то он сам становится богом по благодати. Как раскаленное железо, находясь в горниле огня, само становится огнем, так и душа человека, пламенея в огне Божественной Любви, сама становится огненной и обоженой. Это и есть то спасение, достижение которого является смыслом и целью жизни христианина», - заключил митрополит Лука.