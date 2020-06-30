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Молитва о животных, какими бы дорогими они для нас не были, в Церкви не практикуется.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В Книге пророка Иоиля читаем: «Даже и животные на поле взывают к Тебе» (1:20). Следовательно, если Бог воспринимает их молитвы, значит они Ему не безразличны. Последнюю мысль, кстати, можно подтвердить многими цитатами из Священного Писания, свидетельствующими о промышлении Бога о всех созданных Им тварях, а не только о человеке, который, в отличие от прочих животных, является образом и подобием Божиим. Самое яркое тому подтверждение – 103-й псалом святого царя и пророка Давида. В нем поэтично повествуется о сотворении Богом мира и промышлении о нем», - отметил Андрей Музольф.

Он рассказал, что чаще всего домашние животные – наши помощники: они охраняют нас и наше имущество (например, собака), облегчают наш быт (например, лошадь), дают нам продукты питания (например, корова), и потому вполне естественно, что мы можем просить Бога о том, чтобы Он даровал им здоровье в случае болезни.

Однако, мы не совершаем о них особых молитв в храме, за общественным богослужением, а также не молимся об их упокоении.

Преподаватель КДАиС напомнил, что в Православной Церкви главная молитва о людях совершается во время Проскомидии, когда священник вынимает из просфор частички о здравии или упокоении православных христиан. 

«Основная суть молитв – это обращение к Богу, чтобы Он простил грехи человека, будь то живой член Церкви или усопший, ведь грех – главная преграда, отделяющая нас от Творца и не дающая нам возможности соединиться с Ним. Животные же от Бога никогда не отпадали, но, по слову святого апостола Павла, и сами стали жертвой грехопадения человека, в результате которого «покорились суете и тлению» (см. Рим. 8:20–21)», - рассказал Андрей Музольф.

По его словам, «если о бессмертии человека и о том, каким, собственно, это бессмертие будет, в Священном Писании говорится, то о вечной жизни животных не сказано ни слова. Современный богослов размышляет так: «Раз любовь бессмертна, то и любовь, в том числе между человеком и животным, – тоже. Как, что, где, сколько этого бессмертия есть и будет – понятия не имею». А потому молитва о животных, какими бы близкими они нам ни были и как бы мы их ни любили, в Церкви не практикуется», - заключил Андрей Музольф.

 
ForUm

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