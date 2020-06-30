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В Одесской области 29 июня митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия наградил врачей и младших медицинских сотрудников.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, митрополит Агафангел вручил церковные награды медработникам, которые проявили самоотверженность в период пандемии коронавируса COVID – 19.

От Украинской Православной Церкви и БФ «Покров и Милосердие» медикам области были переданы два автомобиля «Скорой медицинской помощи» класса «В».

«Эти автомобили класса «В» оснащены всем необходимым оборудованием – дефибллиряторами, кардиографами, пульксиметрами, аспираторами, кислородными баллонами – всем, что необходимо для слаженной и успешной работы бригады «Скорой помощи». Один из автомобилей будет находится на балансе Центра медицины и катастроф Одесского областного совета, а второй – Центра особо значимых болезней Одесской области», - рассказали в Одесской епархии.

Фото: Одесская епархия

Владыка Агафангел лично вручил два автомобиля директору департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Наталье е Одарий-Захарьевой и главному врачу Одесского областного центра социально значимых болезней Светлане Есипенко как знак совместной успешной работы Церкви и медицинских служб во время пандемии коронавируса и как символ общего дела и совместного служения гражданскому обществу.

В своем слове владыка выразил уверенность, что эти автомобили помогут спасти множество жизней людей и станут еще одним звеном в цепи, которая неразрывно объединит народ Украины в мире, любви и согласии.

«После церемонии награждения состоялся концерт при участии народных коллективов, Максима Ткачука, а также победителя шоу «Голос країни» протоиерея Александра Клименко, который и сам воспитывался в семье хирурга, поэтому не понаслышке знает о том, какой тяжкий крест несут медики», - рассказали в Одесской епархии.

Фото: Одесская епархия

Церемония награждения состоялась на территории Свято-Покровского скита в селе Мариновка, где строится и готовится к открытию хоспис «Покров», который станет первым в Украине православным центром паллиативной медицины.

Церемония прошла с соблюдением всех норм противоэпидемической безопасности и социальной дистанции.

Фото: Одесская епархия

Как сообщалось ранее, в июне в Одессе наградили православную молодежь и священников Украинской Православной Церкви, которые принимали участие в благотворительном проекте по поддержке бездомных и малоимущих людей, а также многодетных семей в период карантина.
 
ForUm

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