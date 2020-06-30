Многие из нас сталкивались с необходимостью перевода документов. Как правило, возникает вопрос касательно того, какой именно вид услуг необходим и на что следует обратить внимание. Если речь идет о внешнеэкономическом контракте или научном проекте, важным моментом является сертифицирование Вашего перевода или же подтверждение переводческим агентством сертификации переводчика для выполнения перевода в указанной области. Стоит заметить, что сертифицированный перевод и нотариальный перевод - это не взаимозаменяемые понятия. Если же для нотариального перевода подпись переводчика заверяется нотариусом, сертифицированный перевод, как правило, включает в себя печать бюро переводов. Как и в случае с нотариальным переводом, сертифицированный перевод имеет юридическую силу и выполняется на фирменном бланке.

Важность сертифицированного перевода документов

Сертифицированный перевод - это не только подтверждение навыков переводчика, а еще и прямое доказательство того, что перевод выполнен сертифицированным специалистом в определенной области и прошел все необходимые процедуры корректорской правки. Работая с зарубежными партнерами, Вы также вправе предоставить доказательство того, что определенные документы являются сертифицированным переводом, что особенно важно для технического перевода или тех случаев, когда необходимо высокое качество перевода в отношении исходного материала.

Сертифицированный перевод документов также очень важен при локализации программного обеспечения и создания обучающих материалов. В данном случае Вам потребуется профессиональная помощь со стороны нескольких специалистов в области технического перевода и локализации. Будет не лишним посетить ресурс TheWordPoint, где можно более подробно узнать о широком спектре услуг в области сертифицированного перевода. Если же у Вас возникла необходимость подать документы в зарубежный университет или оформить запрос на получение патента, помните, что только сертифицированный перевод позволит Вашему документу получить должную юридическую силу в случае спорных ситуаций или рассмотрения представителями различных держав.

Конечно, сертифицированный перевод включает себя не только работу с бизнес документами и локализацией. Услуги сертифицированного перевода обязательно понадобятся в том случае, если Вы предоставляете:

Документы для международных споров и судебных разбирательств.

Документы для иммиграции и зарубежных поездок.

Оригиналы документов об окончании школы, колледжа или университета. В этом случае, Вам необходимы услуги апостиля.

Деловые контракты и соглашения.

Различные документы для оформления патентов, авторских прав или получения наследства.

Если же речь идет о техническом переводе, большинство переводческих агентств предоставят Вашему вниманию несколько специалистов, которые уже работали в Вашей области перевода. В случае предоставления услуг по локализации веб сайта или же мобильного приложения, сертификация перевода особенно важна, ведь только профессиональный переводчик высокого уровня сможет полностью и без ошибок передать все культурные особенности менталитета конкретной страны.

К примеру, если Вашей целью является выход на ближневосточные рынки, наличие языкового сертификата от Arab Professional Translator Society (APTS) будет хорошим подтверждением качества и высокого уровня перевода не только в арабских странах, но и во всем мире. Сертифицированный перевод - это гарантия того, что работа была выполнена должным образом и организация, которая выполняла перевод, несет ответственность за качество и подлинность финального документа.

Еще одной отличительной особенностью сертифицированного перевода документов является корректура (редакторская правка), что позволяет заказчику обсуждать все важные аспекты перевода в процессе работы. Это включает в себя форматирование или же оформление документа, проверку всех личных имен, географических названий, а также, всех уникальных терминов и выражений. Сертифицированный переводчик уделяет внимание всем требованиям, которые могут быть выставлены не только самим заказчиком, а и организацией или же представителями страны для которой требуется перевод конкретного документа.

Можно ли обойтись без сертифицированного перевода документов?

Если речь идет о переводе официальных документов или соглашений, Вы не сможете обойтись без услуг сертифицированного переводчика. Все дело в том, что такие переводы обязаны представлять собой юридические документы, которые являются абсолютно точными копиями оригинала. Единственным исключением могут являться услуги по локализации. Тем не менее, даже в этом случае очень важно воспользоваться сертифицированным переводом для полноценного выхода на мировые рынки. Предоставляя качественный перевод, Вы не только создаете собственную безопасность в законодательном плане, но и избегаете постоянных правок полученного перевода и потерю драгоценного времени!