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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может произойти в конце июля 2020 года. Об этом предварительно договорились главы МИД Украины и Венгрии на заседании Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

Он добавил, что представители Венгрии передали свои пожелания по тексту меморандума, который Зеленский с Орбаном могут подписать во время встречи и проект которого Украина предложила еще во время визита Дмитрия Кулебы в Будапешт.

«Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва — это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры», — подчеркнул Боднар.

Напомним, во время встречи глав МИД Украины и Венгрии в феврале 2020 обсуждалось, что Зеленский и Орбан могут встретиться уже весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало новые проекты районирования украинских областей. Например, на Закарпатье таких укрупненных районов будет 5 (раньше было 13). Неожиданностью и для общественности, и для экспертной среды стало появление Береговского района, о создании которого раньше речи не было. Похоже, что созданием такой административной единицы украинская власть идет на первые уступки Венгрии, считают эксперты.
ForUm

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