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Во Львовской епархии Украинской Православной Церкви отметили день памяти всех Галицких святых.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, 28 июня, в день памяти Собора Галицких святых, митрополит Львовский и Галицкий Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Покровском храме города Борислав Дрогобычского района.

Во время богослужения верующие молились о мире в Украине и об избавлении от смертоносного вируса.

Икона Собора Гаицких Святых

Празднование Собора Галицких святых приходится в третье воскресенье после Пятидесятницы. Решение о праздновании было принято 3 апреля 2001 года на заседании Священного Синода.

В Собор Галицких святых входят равноапостольные Кирилл и Мефодий, равноапостольный великий князь Владимир, великомученик Иоанн Сочавский, святитель Петр Могила, преподобные Иов и Афилохий Почаевские и другие. 
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