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Современный человек наполняет свою жизнь множеством бесполезной информации, игнорируя при этом стремление к познанию самого себя как первой ступени на пути к Богу.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Многому можно поучиться у нашего Предстоятеля, но я бы хотел сегодня отметить одну уникальную черту Блаженнейшего. Владыка Онуфрий умеет отметать все лишнее и ненужное из своей жизни, все, что не ведет ко спасению. Лишнюю информацию, эмоции, разговоры. Если это не имеет отношения к спасению, то в этом нет и смысла», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, Предстоятель «не пускает зло в свою жизнь ни под каким предлогом, наполняя каждый день лишь тем, что имеет духовную пользу».

Митрополит Антоний напомнил, что такой подход является по-настоящему правильным и полезным для человека.

«Мы заполняем свои дни пустой, а порой и вредной информацией, случайными людьми, проводим время в напрасных разговорах и спорах. Все это только опустошает и никоим образом не наполняет, не приближает к спасению. А вот то, что полезно и важно, мы игнорируем», - объяснил владыка.

Он сказал, что задача человека – самопознание, поиск уникального образа, заложенного в нас Господом.

«Каждому из нас даны индивидуальные настройки, но есть и общие, универсальные для всех. Это стремление к святости. Душа постоянно стремится к Богу, надо ей только не мешать, не идти на поводу сиюминутных желаний, а следовать зову души, который обязательно приведет к спасению», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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