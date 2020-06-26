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В Умани неизвестные украли украшения, которые верующие принесли в дар чтимому образу «Иверской» иконы Божией Матери в Успенском храме.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, о происшествии рассказал настоятель храма протоиерей Вадим Паевский.

«Утром сторож обнаружил следы несанкционированного проникновения в помещение храма. Вызвали полицию. Когда приехала следственно-оперативная группа и мы вместе с полицейскими зашли в храм, было обнаружено исчезновение драгоценностей, которые прихожане жертвовали к Иверской иконе Божией Матери», – рассказал священник.

По его словам, кража была обнаружена утром 24 июня.

На одном из окон храма сломана металлическая решетка.

«Слава Богу, храмовые святыни осквернены не были», – отметил протоиерей Вадим Паевский.

Как сообщалось ранее, в мае в Днепре женщина похитила из собора УПЦ 3 кг драгоценностей, которые принесли в дар верующие.
ForUm

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