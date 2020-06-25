Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Адвокат, эксперт-международник Виталий Власюк убежден, что ключ к успешности судебной реформы – в предоставлении судам настоящей независимости и избавлении от давления. В том числе и со стороны всевозможных грантовых активистов.

«Наверное, хорошо, что вообще что-то происходит, потому что у нас судебная реформа как началась, так она и зависла. Не все помнят, что она началась году так в 2005-2006, когда принимался вроде как действующий до сих пор закон про суды и судоустройство. Много чего хорошего хотели сделать, но на выходе имеем то, что имеем. На самом деле, дело не столько в законах, а в том, что нужно дать судьям нормальные зарплаты и оставить их в покое. Не пытаться влиять на решения судей - как показывает практика это потом заканчивается совершенно противоположным эффектом. И, естественно, контролировать. Если мы вам даем деньги, свободу, то, естественно, мы с вас потом спросим… Если такие вещи будут соблюдаться, то тогда все будет хорошо.» - полагает он.

Эксперт также высказался против участия в проведении реформы всевозможных грантовых организаций.

«Грантовые организации могут иметь совещательный голос, то есть могут высказать свое мнение, а учитывать его или не учитывать, это должна быть прерогатива сугубо президента, парламента и назначаемых ими органов. Почему? Да потому, что потом, если мы как народ увидим, что что-то пошло не так, - мы проголосуем за других - на парламентских выборах, на выборах президента. А активисты, если что-то пойдет не так, с них спросить нечего, взятки гладки. Тем более, что они выражают некие позиции, но никто на самом деле не знает, кем эти позиции надиктовываются… И ответственности у них никакой. А в моем понимании, если ты принимаешь решение, ты должен нести ответственность. Поэтому, если мы говорим о реформировании судов, то это должны делать те, кто в дальнейшем понесут ответственность, хотя бы путем выборов, но не грантов», - убежден эксперт.

Эксперт считает, что именно в предоставлении судебной системе реальной независимости ключ к успешности реформы.

«Судей нужно избавить от давления, не бегать за ними, не рассказывать про «доброчесність». Нужно дать нормальное материальное обеспечение, не пытаться лезть «вот у нас на вас такой вот материал, примите решение», как это очень часто делают правоохранительные органы. Если не будет давления, суды станут совершенно другими. Но при условии, что они будут знать, что если их на чем-то поймают, то гарантировано накажут. Вот в такой поход я верю», - констатировал юрист.