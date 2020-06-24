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24 июня в Михайловском кафедральном соборе города Черкассы сотни верующих пришли попрощаться с почившим митрополитом Черкасским и Каневским Софронием (Дмитруком).

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви чин отпевания возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Блаженнейший Митрополит Онуфрий выразил соболезнования духовенству и пастве Черкасской епархии.

«Неутомимо совершая святительское служение, владыка поднял из руин церковную жизнь Черкасской области, для многих людей стал примером мужества в вере, стойкости духа и выдержки. Митрополит Софроний был искренним, глубоко верующим и любящим Бога человеком. Он умел сочетать служение Церкви с присущим ему настоящим патриотизмом. Всем памятны его духовные подвиги, ревностное и самоотверженное служение на благо украинского православного народа», - сказал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, 22 июня отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Он управлял Черкасской епархией 28 лет.
ForUm

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