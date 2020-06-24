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Из-за паводка газоснабжение Черновцов оказалось под угрозой. Давление в газопроводе в течение ночи поддерживали из резервного направления, сообщил исполнительный директор «Региональной газовой компании» Олег Никоноров.

По состоянию на вечер 23 июня, переход, который обеспечивает газом областной центр, был отключен. Около 1000 абонентов были отключены от газоснабжения. 

В течение ночи на дюкерных переходах дежурили аварийные бригады.

Напомним, по состоянию на вечер 23 июня в Черновицкой области подтоплены 11 населенных пунктов (Банилов, Слобода-Банилов, хутор Серафинец, Новоселица, Маршинцы, Тарасовка, Мамалыга, Бисков, Белый Поток, Черепковка, Глубокая) и 63 дома.

24 июня из-за подъема воды в реке Прут ожидается затопление 8 сел в Новоселицком районе Черновицкой области. Также пострадают сельскохозяйственные угодья в других районах.

Из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности. 
ForUm

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